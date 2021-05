Aktion: Mit dem Rad zur Arbeit

20 000 Leute haben sich im letzten Jahr an dieser Aktion beteiligt: Man meldet sich online an, registriert sich und kreuzt die Tage an, an denen man mit dem Rad zur Arbeit gefahren ist. Das macht man bis zum 31ten August. Am Ende werden Preise verlost, die sind aber gar nicht der Hauptgrund mitzumachen. Das Fahrrad wird einfach beliebter, und gesund ist es auch.





Link: www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de