Mit der Aktion Wunschbaum soll sozial benachteiligten Kindern ein Weihnachtsgeschenk gesichert werden. An der Vorgehensweise hat sich nichts geändert: Freiwilligenzentrale und Caritas haben Kinderwünsche gesammelt und die hängen in Form von kleinen Briefchen am Wunschbaum in der Sparkasse. Wer mag, nimmt einen dieser Zettel und kauft ein Geschenk im Wert von maximal 20 Euro. Das Geschenk kann man weihnachtlich verpackt bis zum 15ten Dezember in der Freiwilligenzentrale abgeben; die Leute dort sorgen dafür, dass es ankommt.





Info Spendenkonto: IBAN DE43450500010100037429