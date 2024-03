Aktuell: Stromausfall

Es gibt aktuell einen Stromausfall im Bereich Buschey und in Haspe rund um die Friedrichstraße. Aufgetreten ist der Fehler in der Södingstraße, an einem 10.000 Volt-Kabel. Nach und nach werden schon wieder Stationen zugeschaltet. Die Enervie arbeitet daran, das Ganze so schnell wie möglich zu beheben.