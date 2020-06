Aktuelle Arbeitslosenzahlen

Die Zahl der Arbeitslosen liegt aktuell bei 12.100. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,4 Punkte auf 11,9 Prozent. Die Zahlen sind für den Monat Mai untypisch. Vor einem Jahr waren es in Hagen noch etwa 2000 Arbeitslose weniger. In der Corona-Zeit gab es einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, weil Unternehmen aktuell kaum neue Mitarbeiter einstellen. Gleichzeitig sind so viele Unternehmen in Kurzarbeit wie noch nie zuvor.