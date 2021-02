Aktuelles zum Busverkehr

Ein Sprecher der Hagener Straßenbahn teilte uns soeben mit, dass der Busverkehr in Hagen heute wohl nicht komplett ausfallen werde. Trotzdem müsse man vermehrt mit Einschränkungen rechnen, so der Sprecher. Unter anderem ist die B7 derzeit nur einspurig befahrbar. Aktuelle Infos zu den Fahrten gibt es auf der Homepage der Hagener Straßenbahn und an den Anzeigetafeln der Bushaltestellen.