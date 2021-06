Aktuelles zur Maskenpflicht

Die Infektionszahlen gehen in Hagen zwar zurück – dafür sind aber wieder mehr Menschen in der Innenstadt und in den Stadtteilzentren unterwegs. Deshalb hat der Krisenstab beschlossen, die Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen bis zum 24. Juni zu verlängern. Dazu gehören der Hauptbahnhof und der Bahnhofsvorplatz, die Innenstadt und die Stadtteilzentren Boele, Haspe, Hohenlimburg und Hohenlimburg-Elsey. An Kitas und Schulen muss im Umkreis von 50 Metern weiterhin Maske getragen werden. Sollte die Zahl der Neuinfektionen weiter sinken, möchte sich der Krisenstab wieder beraten.

Die komplette Mitteilung der Stadt gibt es hier.