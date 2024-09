Einen besonderen Termin hatte Purple Disco Machine Mitte August. Er trat in Dresden auf, seiner Heimatstadt. Das erst zweite Konzert überhaupt und doch so ein wichtiges. Denn Tino Piontek, aka Purple Disco Machine, stellte schon rund einen Monat vor Release sein neues Album "Paradise" vor. Das mittlerweile dritte Studio-Album von ihm beschreibt er in einem Interview mit der Berliner Zeitung so: "Mein Album schließt einen Kreis. Ich hab mich schon immer mehr am Strand mit Cocktail in der Hand gesehen als in dunklen, nebeligen Clubs." So ist das Album für den Hörer dann vielleicht zu verstehen, als Musik, die geschmeidig zu hören ist.

Vom Koch zum weltbekannten DJ

Seine Eltern hielten nicht viel davon, dass er seine gesamte Energie in die Musik steckt. Erst eine Ausbildung, dann könnte er darüber nachdenken, erzählt er. Erst lief es richtig gut, dann richtig bescheiden, bis er mit 2013 seinen Durchbruch erlebte. "My House" als Single sprach sich rum und plötzlich war Purple Disco Machine nicht nur im Osten Deutschlands, sondern international gefragt. Der Rest ist Geschichte.

Album "Paradise" Das erwartet euch

15 Songs befinden sich auf seinem neuem Album "Paradise". Darunter sind einige Top-Hits, die es in den vergangenen Monaten in die Charts schafften ("Beat Of Your Heart" oder "Honey Boy"). Außerdem gibt es noch einige weitere Songs, die er in Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern (beispielsweise Yung Bae oder Jake Shears) erstellte. Für seine Platte sagte er sogar eine Anfrage von Taylor Swift ab. "Meine Entscheidung hat nichts mit ihr als Künstlerin zu tun. Das Problem war, dass es ein Zeitfenster gab. Sechs Wochen oder so. Ich war in dem Zeitraum, als die Anfrage kam, komplett im 'Paradise'-Album-Modus", so Piontek.

Das Album von Purple Disco Machine zum Durchhören

Die Single "Beat Of Your Heart"