Alle Infos und aktuelle Stimmen bei uns im Programm und hier

Durch den Regen könnte es in der Nacht an Flüssen und Bächen kritisch werden. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Hagen veröffentlicht. Danach gibt es bis 3 Uhr in der Nacht Dauerregen. Außerdem gibt es Vorabinformationen vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz.