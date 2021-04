Altenhagen: Kellerbrand

Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei am Samstagabend{LAUT:03.04.2021} in Altenhagen. Im Keller eines großen Mehrfamilienhauses an der Altenhagener Straße stand gegen kurz vor 22 Uhr Sperrmüll in Flammen. Da der Keller mit dem Untergeschoss eines Nebenhauses verbunden war, zog der Rauch auch dorthin. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus dem Keller.

Eine Bewohnerin wurde über die Drehleiter gerettet – zwei weitere mit Fluchthauben über das Treppenhaus. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die rechtlichen Bewohner konnten sich, noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig ins Freie retten. In einem Bus wurden die knapp 70 Bewohner betreut.

Den Einsatzkräften gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Über 50 Feuerwehrleute waren am Abend im Einsatz.





Weil sich an der Einsatzstelle zahlreiche Schaulustige versammelt hatten, setzte die Polizei Diensthund „Wahkan“ (4) ein. „Wahkan“ verschaffte sich schnell Respekt und verjagte alle Gaffer an der Einsatzstelle.





Aufgrund des Brandes im Keller mussten beide Häuser vom Energieversorger stromlos geschaltet werden. Eine Unterbringung der Anwohner wurde durch das Ordnungsamt organisiert.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu Klärung der Brandursache übernommen.

