Altenhagener Brücke

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen hat seit Anfang Mai Einstiegsdeckel, Geländer und Betonsockel in Ordnung gebracht, dafür musste die Hochbrücke gesperrt werden - mal in die eine, mal in die andere Richtung.





Im Moment ist die Brücke in Richtung Innenstadt gesperrt und in Richtung Eckesey frei.





Die Bauarbeiten haben gezeigt, wie wichtig diese Brücke ist - ohne den Verkehrsweg staut sich der Stadtverkehr maximal. Das heißt: Ideen, wie aus der Ebene 2 eine Art Park zu machen können nur funktionieren, wenn es eine brauchbare Verkehrslösung gibt.