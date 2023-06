Altenhagener Brücke wird kontrolliert

Die Schilder sind jetzt schon angebracht - am Märkischen Ring, an der Altenhagener Straße und der Eckeseyer Straße. Außerdem können diese Straßen von Montag bis Mittwoch nur einspurig befahren werden. Der Grund dafür: Die für die Brückenprüfung nötigen Besichtigungsfahrzeuge brauchen den Platz. Ab Mittwoch ist dann alles wieder so, wie es sich gehört.