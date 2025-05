Altersrekord: 98-jährige Lisa Lu mit Hollywood-Stern geehrt

Los Angeles (dpa) - Schauspielerin Lisa Lu war schon über 90 Jahre alt, als sie 2018 in der Hitkomödie «Crazy Rich» eine reiche Matriarchin spielte. Jetzt hat die gebürtige Chinesin für ihre mehr als sechs Jahrzehnte lange Karriere vor Film- und Fernsehkameras und auf der Theaterbühne eine gebührende Auszeichnung erhalten. Mit 98 Jahren wurde sie als älteste Empfängerin einer Sternenplakette auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt.

«In Filmen zu spielen, ist mein Leben und meine Liebe», sagte der Star bei der Zeremonie im Herzen von Hollywood. Sie freue sich sehr über diese Auszeichnung, die ihr bereits 1960 angeboten worden sei. Damals habe sie noch abgelehnt, weil sie nicht wollte, dass auf ihrem Namen herumtrampelt wird. Inzwischen betrachte sie den Stern angesichts ihres Alters aber als «ein Zeugnis von Resilienz und Durchhaltevermögen». Zudem liege er zu ihrer Freude in der Nähe der Plakette von Hollywood-Star James Stewart.

An der Seite Stewarts verkörperte Lu 1960 ihre erste Hauptrolle in Hollywood in dem Kriegsdrama «Der Kommandant». Wenige Jahre zuvor war sie aus China nach Kalifornien gekommen. Später trat sie unter anderem in dem Monumental-Epos «Der letzte Kaiser», im Drama «Töchter des Himmels» und in Roland Emmerichs Katastrophenfilm «2012» auf. In dem Berlinale-Film «Tuan Yuan» (Getrennt zusammen), der 2010 das Festival eröffnete, hatte Lu eine Hauptrolle. Vor der Fernsehkamera wirkte sie in Serien wie «Have Gun - Will Travel», «Bonanza» und «General Hospital» mit.

Schauspielerin Awkwafina (36), ihr Co-Star in «Crazy Rich», würdigte Lu als Wegbereiterin und als Inspiration. Ihre Sternplakette sei eine Errungenschaft für asiatisch-stämmige Filmschaffende, sagte die Golden-Globe-Preisträgerin («The Farewell»).

Der «Walk of Fame» ehrt seit 1960 Stars vor allem aus dem Showgeschäft. Die sternförmigen Plaketten sind in eine Bürgersteigstrecke am Hollywood Boulevard eingelassen, der mitten durch das Zentrum von Hollywood verläuft.