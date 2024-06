"Altes Handwerk und neue Helden" - Cosplayer im Frelichtmuseum

Was es zu sehen gab:

Cosplayer, also Leute, die es sich zum Hobby gemacht haben, sich als ihre Lieblingscharaktere aus Film und Fernsehen zu verkleiden, versammeln sich im Freilichtmuseum. Auch verschiedene Videospielcharaktere sind hier vertreten, an einem Stand konnte man zum Beispiel Merchandise des Spiels Halo kaufen. Besonders beliebt dieses Jahr ist Star Wars, ein großer Teil der Cosplayer verkörperten Darth Vader, Stormtrooper und Co. Zum Ende hin gab es dann eine große Parade, wo groß und klein Fotos mit ihren Lieblingshelden machen konnten.

"Echte" Helden und der gute Zweck

Auch die Feuerwehr war vertreten, also nicht nur fiktive Helden waren zu bestaunen. Die Polizei konnte anders als im Vorjahr nicht vor Ort sein, aufgrund der kommenden EM. Außerdem kommt das Event den deutschen Kinderhospizdiesten zugute.