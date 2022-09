Am Bahnhof statt im Gefängnis

Die zwei waren privat in der Innenstadt. In Bahnhofsnähe sahen sie einen Mann, der im Jahr 2017 an einem Raubüberfall auf ein Hasper Juweliergeschäft beteiligt war.

Der anschließend zu Haft verurteilte Räuber war nach einer Teilverbüßung seiner Haftstrafe in sein Heimatland abgeschoben worden - und hätte eigentlich noch bis etwa Mitte 2024 sitzen müssen.

Stattdessen lief er in Hagen herum.

Die Polizisten riefen Kollegen, der Mann versuchte zu flüchten, wurde aber gefasst. Nun sitzt er in der JVA und verbüßt seine Reststrafe.