Am Donnerstag endet die Freibadsaison im Erlebnisbad Hestert

Eigentlich sollte das Hestert-Bad erst am 11. September, also Sonntag, schließen. Grund für die frühere Schließung ist die derzeitige Energiekrise. Da die Tages - und Nachttemperaturen in den nächsten Tagen sinken sollen, müsste man die Schwimmbecken mit Gas aufheizen. Darauf will man verzichten und geht vier Tage früher in die Winterpause. Über 45.000 Besucherinnen und Besucher waren diesen überdurchschnittlich guten Sommer im Erlebnisbad Hestert zu Gast.