Am täglichen Leben teilnehmen

Das Angebot läuft unter der Überschrift „Familienunterstützender Dienst“. Er ist in der Praxis dann aber so unterschiedlich wie die Situationen vor Ort unterschiedlich sind. Das kann dann ein Besuch am Spielplatz sein oder ach die Begleitung in die Disco. Sinn der Sache ist es immer, den Kindern möglich machen, am öffentlichen Leben teilzunehmen.

Wer sich für das Angebot interessiert, kann mit dem Kinderschutzbund Kontakt aufnehmen.

Tel. 02331 / 386089-0 oder hilfe@kinderschutzbund-hagen.de