Navigation

Amazon-Störung legt Websites und Apps lahm

Veröffentlicht: Montag, 20.10.2025 11:16

Plötzlich geht nichts mehr: Von Fortnite bis Zoom – ein Ausfall bei AWS legt große Teile des Internets lahm. Welche Apps und Dienste besonders betroffen sind.

AWS-Logo
© Uwe Lein/dpa

Internet-Störung

Berlin (dpa) - Ein großer Ausfall beim Internetgiganten Amazon beeinträchtigt Dutzende von Websites, Online-Spielen und Apps, darunter Snapchat und Fortnite und Business-Anwendungen wie Slack und Zoom. Amazon meldete auf seiner Statusseite für die Amazon Web Services (AWS) einen Ausfall des Amazon-Services DynamoDB. Als Folge seien bei weiteren 29 weitere AWS-Diensten erhöhte Fehlerraten und Verzögerungen aufgetreten. 

Das Tochterunternehmen von Amazon ist einer der weltweit führenden Anbieter von Cloud-Computing-Diensten. AWS stellt dabei die virtuelle Infrastruktur für einen erheblichen Teil des Internets bereit. Die Dienste der Amazon-Tochter sind vor allem bei Start-ups populär, weil sie die benötigten IT-Ressourcen wie Rechenleistung, Speicherplatz, Datenbanken oder spezielle Software-Funktionen für KI über das Internet von AWS mieten können. Dieser Umstand führt allerdings dazu, dass bei einer großen AWS-Störung gleich mehrere Webseiten und Apps in die Knie gehen. 

Auf dem Portal allestörungen.de konnte man die Folgen des AWS-Ausfalls bei mehreren Dutzend Anbietern sehen. Betroffen waren zum einen Amazon-Dienste selbst, wie Amazon Music, Ring oder das Shoppingportal Amazon.de. Zum anderen waren aber auch kleinere Anbieter wie die Sprachlern-App Duolingo betroffen.

© dpa-infocom, dpa:251020-930-183557/1

Weitere Meldungen

Kunden-Apps auf dem Vormarsch – mehr Komfort oder Kontrolle?

Digital Apps machen Dinge sofort griffbereit. Keine Frage, das ist praktisch.

Zahlreiche Apps sind auf einem Smartphone zu sehen

Telekom-Kunden im Visier von Betrügern: Welle von Fake-Mails

Digital Erst kommt eine echte Telekom-Mail zur Passwortänderung - und kurz darauf folgt eine gefälschte Rechnungsmail: Wie Kriminelle mit dieser Masche Daten abgreifen.

Logo der Deutsche Telekom

Digitales Erbe: Wer entscheidet über meine Daten?

Digital Was passiert nach dem Tod mit Smartphone, E-Mail-Konto oder Social-Media-Profilen? Es kommt darauf an. Fest steht aber: Wer sich nicht kümmert, lässt den Erben freie Hand.

Gedenkzustand eines Online-Profils ist auf einem Display zu sehen
skyline