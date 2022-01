Ampelchaos: A45-Umleitung

Ein Problem ist in Rummenohl am Bahnhof: Die Ampel soll für den deutlich mehr gewordenen Verkehr optimiert werden. Das dauert aber. Die Stadtverwaltung hat in dieser Woche in der Bezirksvertretung Eilpe Dahl erklärt, warum: da der Verkehr zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark ist, müsse man die Ampel sekundengenau einstellen, damit sie entsprechend den Belastungen optimal schaltet. Dazu braucht man aber Daten - auf deutsch: Eine Verkehrszählung. Die werde zur Zeit ausgewertet.





Noch schlimmer ist es in Lüdenscheid an der Ampel zur Ecke Altenaer Straße / Im Grund: die soll die Verkehrsstärke selbst erfassen und sich so regulieren. Genau diese künstliche Intelligenz funktioniert aber nicht. Die Datenübertragung klappt nicht. Das Ergebnis sind Staus.