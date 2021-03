An den Schulen wird es eng

Hagen hat derzeit Platz für 3180 Grundschüler; diese Plätze sind aktuell zu fast 100 Prozent belegt. In den nächsten Jahren sollen die Schülerzahlen aber deutlich steigen: Um rund 360 bis zum Jahr 2025 und in den Folgejahren noch einmal weiter. „Wir brauchen Zwischenlösungen“, so die SPD. Abhilfe sei erst in einigen Jahren zu erwarten, wenn nämlich die Henry-van-de-Velde Schule und die Goldbergschule vergrößert sind. Laut Gutachten gebe es einen Bedarf von zwei weiteren Grundschulen im Bezirk Mitte – und dazu müssten außerdem kleinere Erweiterungen kommen. Ein weiteres Problem: Die Schüler, die nicht in den Gesamtschulen angenommen werden können, drängen nun in die Realschulen. Nötig sei eigentlich eine weitere Gesamtschule.

Die SPD will das Thema im nächsten Hauptausschuss besprechen.