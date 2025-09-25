Navigation

Andrea Kiewel und «ZDF-Fernsehgarten» zu Gast im Saarland

Veröffentlicht: Donnerstag, 25.09.2025 15:21

Das Industriedenkmal Völklinger Hütte wird für zwei Ausgaben zur Kulisse für die ZDF-Sendung am Sonntagmittag. Moderatorin Andrea Kiewel erwartet prominente Gäste - darunter auch einige Saarländer.

Andrea Kiewel
© Gerald Matzka/dpa

Zwei Shows im Oktober

Berlin (dpa) - Der «ZDF-Fernsehgarten on tour» gibt in diesem Herbst ein Gastspiel vor beeindruckender Industriekulisse im Saarland. Moderatorin Andrea Kiewel meldet sich am 5. und 12. Oktober aus einer «einzigartigen Location», der Völklinger Hütte, wie der Fernsehsender in Mainz mitteilte. Die Live-Sendungen beginnen jeweils um 12.00 Uhr. Die Zuschauer erwarte ein Show-Spektakel mit prominenten Gästen, Musik, Tanz und Servicethemen. 

Der «ZDF-Fernsehgarten» verlässt den Mainzer Lerchenberg einmal im Jahr und gastiert in dem Bundesland, das die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ausrichtet. Die Völklinger Hütte, ein ehemaliges Eisenwerk, wurde 1994 als erste Industrieanlage von der Unesco in den Rang Weltkulturerbe erhoben. 

Zwei Live-Sendungen unter freiem Himmel

Am 5. Oktober werden in der Show unter freiem Himmel laut ZDF unter anderem die Musiker Dick Brave (Sasha) und Alexander Eder erwartet. Eingeladen sind zudem die Sängerinnen Lena Marie Engel und Sophia. Als Saarländer sind Fernsehkoch Christian Rach und Astronaut Matthias Maurer angekündigt.

Die Ausgabe am 12. Oktober steht unter dem Motto «Schlagerparty». Als Gäste begrüße Moderatorin Kiwi dann Beatrice Egli, Nicole, Eric Philippi, Vincent Gross und viele weitere Stars, hieß es.

Einspielfilme zeigen Sehenswürdigkeiten

In der Sendung werden laut ZDF auch Sehenswürdigkeiten des Saarlands und seiner Hauptstadt Saarbrücken in Einspielfilmen präsentiert. Vorgestellt werden sie am 5. Oktober von Moderatorin Jess Schöne und am 12. Oktober von Comedian Matze Knop, Fußball-Experte Reiner Calmund sowie Sängerin Nicole. Die Saarländerin gewann 1982 den Eurovision Song Contest (ESC) mit dem Lied «Ein bisschen Frieden».

© dpa-infocom, dpa:250925-930-84492/1

Weitere Meldungen

Vincent Gross spielt Gastrolle in Telenovela «Rote Rosen»

Kino & TV Schlagersänger Vincent Gross steht erstmals für eine TV-Rolle vor der Kamera.

Sänger Vincent Gross zu Gast bei der ARD-Serie "Rote Rosen"

Janin Ullmann: «Bin happy als Single»

Kino & TV Die Moderatorin Janin Ullmann erläutert, warum sie nicht auf der Suche nach der großen Liebe ist.

Janin Ullmann

Zuschauerrekord bei Kimmels erster Show nach vorläufigem Aus

Kino & TV Erst wird die Late-Night-Show des beliebten US-Komikers im Fernsehen nach kritischen Kommentaren abgesetzt. Umso mehr Menschen schauen sich Kimmels Rückkehr auf die Bildschirme an.

Kimmel Late-Night-Show
skyline