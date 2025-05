Andy Serkis' «Herr der Ringe»-Fortsetzung 2027 in den Kinos

Los Angeles (dpa) - «Herr der Ringe»-Fans müssen sich bis Dezember 2027 auf eine weitere Fortsetzung der Mittelerde-Saga gedulden. Das Hollywood-Studio Warner Bros. hat nun den Kinostart von «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» für diesen Termin angekündigt. Das Projekt war im vorigen Jahr verkündet worden, zunächst mit einer geplanten Veröffentlichung im Jahr 2026. Frühere «Herr der Ringe»-Filme unter der Regie von Peter Jackson waren auch jeweils zu Weihnachten auf der Leinwand erschienen.

Der Neuseeländer Jackson, der die «Der Herr der Ringe»-Trilogie inszeniert hatte, ist gemeinsam mit seiner Ehefrau Fran Walsh als Produzent dabei. Regie führt jetzt aber der britische Schauspieler und Regisseur Andy Serkis (61), der in früheren «Herr der Ringe»- und «Hobbit»-Folgen die Figur Gollum spielte. Er ist auch als Hauptdarsteller an Bord.

Serkis gab 2018 mit dem Liebesdrama «Solange ich atme» sein Regiedebüt. Danach inszenierte er die Filme «Mogli: Legende des Dschungels» und «Venom: Let There Be Carnage».

Die Fantasy-Saga «Herr der Ringe» des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien war die Vorlage für Jacksons dreiteilige Verfilmung: «Die Gefährten» (2001), «Die zwei Türme» (2002) und «Die Rückkehr des Königs» (2003). Die Filme räumten viele Oscars ab, allein elf Auszeichnungen gingen an «Die Rückkehr des Königs». Jackson inszenierte auch drei «Hobbit»-Filme, die zwischen 2012 und 2014 ins Kino kamen.