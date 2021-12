Angeklagter möglicherweise psychisch erkrankt

Ruslan K. soll im Sommer in Breckerfeld den Inhaber einer Autowerkstatt erstochen haben. Zum Prozessbeginn hat der Angeklagte die Aussage verweigert. Der Richter hat darauf hingewiesen, dass er auch wegen Mordes verurteilt werden könne, wenn sich eine Tat aus Rache nachweisen lasse. Angeklagt ist er wegen Totschlags. Der Angeklagte hatte in der Werkstatt zur Probe gearbeitet. Dabei sei es bereits am ersten Tag immer wieder zum Streit mit dem Werkstattinhaber gekommen. Der wollte den jungen Mann bereits nachmittags rausschmeißen. Am späten Abend soll Ruslan dann in die Werkstatt zurückgekommen sein und auf das Opfer eingestochen haben.