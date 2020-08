Angler machen sauber

Autoreifen, Flaschen, allgemeiner Müll. Was man in der Volme findet, ist nicht schön! Entweder wird es bei Hochwasser von woanders angeschwemmt oder Leute sehen unseren Fluss einfach als Müllhalde zur schnellen Entsorgung. Die Angler waten durch die Volme - mit Pike und Müllsäcken. Wer mitmachen will, kann sich auch dieses Mal wieder anschließen. Termin ist Samstag, der 29. August. Es geht um die Innenstadtstrecke der Volme vom Arbeitsamtshochhaus bis nach Eilpe.