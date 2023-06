Angriff mit Flüssigkeit

Die Substanz hinterlässt keine längerfristigen Verletzungen. Trotzdem klagen die Angegriffenen zum Beispiel akut über Hautreizungen.





Der Angreifer hatte in der Nacht die Wohnungstür in der Freiligrathstraße eingetreten, dann eine Flüssigkeit auf Gesichter und Oberkörper der beiden gesprüht. Anschließend flüchtete er unerkannt. Bis heute Vormittag war nicht klar, um welche Flüssigkeit es sich handelte. Experten haben jetzt rausgefunden: Es war der Farbstoff.





Der Alarm ging heute früh um 1:45 Uhr bei der Polizei ein. Eine Frau meldete sich: Ein Mann sei in ihre Wohnung in Boelerheide (in der Freiligrathstraße) eingedrungen. Er habe sie und einen weiteren Mann in der Wohnung mit einer Flüssigkeit übersprüht und sei dann geflüchtet. Die beiden Opfer der Attacke wurden nach Dortmund gebracht. Auf dem Parkplatz der Westfalenhalle wurden sie erst einmal dekontaminiert. Zwei Polizisten mussten ebenfalls vorsichtshalber untersucht werden.