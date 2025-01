Anlaufstelle für Frauen und Mädchen

Der Verein Wildwasser will in Hagen bekannter werden. Dafür soll auch der neu gewählte Vorstand sorgen. Als Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt berät Wildwasser Betroffene, bietet Fortbildungen an und ist in Sachen Prävention an Schulen und Kitas unterwegs.

© Wildwasser Hagen