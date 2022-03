Anlaufstelle für Kindernotfälle

Kinder im Notfall werden ab April in Hagen gut versorgt. Die Iserlohner Kinderklinik zieht es zum 1. April ins Agapleseon AKH. In den Räumen an der Grünstraße befindet sich eine große, etablierte Kindernotfallambulanz, in der die jungen Patientinnen und Patienten notfallmedizinisch mit allen Erkrankungen umfassend versorgt werden können.

© Radio Hagen