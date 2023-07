Anmeldestart für Jugendlandtag 2023

Wie arbeitet ein Parlament? Wie laufen Fraktionssitzungen ab? Und was machen Abgeordnete eigentlich sonst so? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es beim Jugendlandtag. Die Teilnehmenden dürfen aber nicht nur Fragen stellen, sondern auch an einer richtigen Plenarsitzung teilnehmen und miteinander diskutieren. Der Jugendlandtag findet dieses Jahr vom 16. bis zum 18. November statt. Mitmachen können junge Menschen im Alter von 16 bis 20 Jahren. Sie können sich zum Beispiel bei Hagens Landtagsabgeordnetem Wolfgang Jörg auf einen Platz bewerben. Bewerbungsschluss ist Ende August.