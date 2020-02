Für die AOK spielt der Präventionsgedanke eine Rolle, für die Läufer schlicht Spaß an der Sache und am Wettkampf. Der Start ist im Freibad Hengstey, und dort treffen sich die Läufer am Ende auch wieder, um ein wenig zu feiern.

Wegen des Hangrutsches auf Herdecker Seite am See verläuft der Kurs in diesem Jahr komplett auf der Hagener Uferseite.

Die Anmeldung funktioniert bis zum vierten Mai über eine Internetseite: www.aok-firmenlauf.de