AOK Gesundheitsnavigator

Man findet so zum Beispiel eine Hebamme oder einen Zahnarzt oder die passende Klinik für eine anstehende Behandlung. Dabei hat sich die AOK nach eigenen Angaben vor allem um einen einfachen Überblick bemüht. So zeigen zum Beispiel Symbole an, wie oft eine Klinik eine bestimmte Behandlung durchgeführt hat. Symbole zeigen auch an, ob die Behandlungsqualität über- oder unterdurchschnittlich bewertet wird.

Den Gesundheitsnavigator kann jeder kostenlos nutzen.

Info: www.aok.de/gesundheitsnavigator