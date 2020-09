Apfelsammlung

Bei der Apfelsammlung an der Biologischen Station sind am Samstag mehr als sieben Tonnen zusammengekommen. Die Mitarbeiter der Station konnten vorab bereits mehr als drei Tonnen auf den Streuobstwiesen in Hagen sammeln. Am Samstag nahmen sie die Äpfel der Leute an. Jetzt wird aus den Früchten Hagener Apfelsaft gemacht. Seit etwa 30 Jahren bringen die Menschen aus der Umgebung ihre Äpfel zur Biologischen Station.

