Apotheken: Protesttag am 14.6.

Apotheker in der Stadt beteiligen sich wahrscheinlich zum großen Teil an einem Protesttag gegen die Pläne der Bundesregierung. Dann wären am 14ten Juni die meisten Apotheken in der Stadt geschlossen - Medikamente gibt es bei den Notdienstapotheken.

© Quelle: AVWL