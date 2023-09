Apothekerprotest am Mittwoch

Die Apotheker wollen hören, was Bundesgesundheitsminister Lauterbach ihnen zu sagen hat. Am Mittwoch spricht er auf dem Apothekertag in Düsseldorf - und das wollen sich viele Kollegen anhören, sagt der Apothekerverband Westfalen-Lippe.

Die Apotheker erwarten eine Erhöhung ihrer Honorare. Seit zehn Jahren seien die nicht mehr erhöht worden - sondern im Gegenteil Anfang des Jahres sogar noch gekürzt. Und das bei steigenden Kosten und hoher Inflation. Die Apothekervergütung sei bei verschreibungspflichtigen Medikamenten nicht mehr auskömmlich.

Zehn Prozent aller Apotheken seien defizitär, insgesamt ein Drittel in der Existenz gefährdet.