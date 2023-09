Apothekerprotest in Hagen

Aus Protest bleiben heute ab 13 Uhr viele Apotheken in Hagen zu. Sie beteiligen sich an einer bundesweiten Protestaktion. Mit der Aktion wollen die Apotheken auf Probleme im Gesundheitssystem aufmerksam machen, zum Beispiel auf Lieferengpässe bei Arzneimitteln. Schon jetzt seien einige Antibiotika nicht mehr lieferbar und die Erkältungs- und Grippesaison habe noch nicht einmal begonnen, so der Hagener Apothekerverband. Außerdem kritisieren die Apotheken die geringe Vergütung. Spätestens um 16 Uhr wollen die Apotheken heute wieder öffnen.