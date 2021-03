Appell: Schulen wieder schließen

Auch unser Oberbürgermeister appelliert an die NRW-Schulministerin, die Schulen bis nach den Osterferien wieder zu schließen. In einer E-Mail hat Erik Schulz am Abend den dringenden Appell formuliert, die Entscheidung zum Übergang in den Wechselunterricht zu revidieren.