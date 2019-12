neue Feierlokation in Hagen

Apres Ski oder Hütten Gaudi wären mögliche Beschreibungen für das, was in dem Rohbau passieren soll. Als "Ergänzung zum Weihnachtsmarkt" sagt Investor Krollmann. Zusammen mit dem Hagener Unternehmen Hummer Catering und der Capitoldiscothek soll eine Art Weihnachtstreff im Warmen entstehen. Die Stadt soll ihr ok gegeben haben. Eröffnet wird pünktlich zum Nikolaustag, am Freitag