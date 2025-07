Arbeiten an «Der Teufel trägt Prada 2» beginnen

Los Angeles (dpa) - Fast 20 Jahre nach Erscheinen der Komödie «Der Teufel trägt Prada» haben die Arbeiten an dem Fortsetzungsfilm begonnen. «Der Teufel trägt Prada 2 – jetzt in Produktion», schrieb das Filmstudio 20th Century Studios auf Instagram. Anne Hathaway und Stanley Tucci, Stars in dem Erfolgsfilm von 2006, teilten den Post ebenfalls. Auch Meryl Streep und Emily Blunt sind nach Angaben der Branchenmagazine «Variety» und «Deadline» in dem neuen Film wieder mit dabei.

Die Ankündigung auf Instagram enthält einen kurzen Clip von zwei roten High Heels, deren Absätze in Dreizack-Gabeln enden. Daneben sind Zitatschnipsel aus dem ersten Film zu hören, darunter auch Meryl Streeps gelangweilte Stimme als Modeblatt-Chefredakteurin Miranda Priestly.

Film soll 2026 in die Kinos kommen

In «Der Teufel trägt Prada» spielte Hathaway eine junge Frau, die sich als Assistentin der Modezarin Miranda Priestly - angelehnt an die langjährige «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour - durchzuschlagen versucht. Auch Tucci und Blunt spielen Mitarbeiter bei Priestlys Modemagazin. Der Film basierte auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die zuvor für Modejournalistin Wintour gearbeitet hatte. Wintour selbst hatte erst vergangene Woche bekanntgegeben, dass sie als langjährige Chefredakteurin der US-«Vogue» zurücktreten wolle.

Den Stars aus dem ersten Film schließe sich Oscar-Gewinner Kenneth Branagh («Mord im Orient Express») in der Rolle von Priestlys Ehemann an, berichten «Variety» und «Deadline». Der neue Film soll 2026 in die Kinos kommen. Details zur Handlung des neuen Films wurden bislang nicht bekanntgegeben.

Auch Emily Blunt gab sich in einem kürzlichen Interview mit «Entertainment Tonight» sehr geheimnisvoll zu dem neuen Film, verriet dann aber, dass die Arbeiten daran im Juli beginnen sollen. Ihre beiden Töchter würden sie dann bestimmt gerne zum Set begleiten, sagte sie. «Bloß wegen der Mode». In den Kommentaren zur Filmankündigung drückten Fans ihre Begeisterung und Vorfreude auf den neuen Film aus.