Arbeiten im April

Die Züge auf der Strecke werden zwischen Hagen und Hamm umgeleitet. Die Fahrt dauert dadurch eine viertel Stunde länger. Bei einzelnen Fahrten entfällt der Halt in Bonn – der Zug beginnt oder endet dann in Köln. Die Deutsche Bahn ist vom 9. bis zum 23. April am Bahnhof in Bönen beschäftigt: Dort erneuert sie Weichen und verlegt Gleise. Insgesamt 5,7 Millionen Euro fließen in die Modernisierungsmaßnahmen.

Einen Überblick mit den wichtigsten Baumaßnahmen und Einschränkungen gibt es hier.