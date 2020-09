Arbeiten in Hohenlimburg

In Hohenlimburg wird ab morgen (Samstag) an einem Hochspannungsmasten gearbeitet. Die Abteilung "Enervie vernetzt" des Energieversorgers baut an dem Masten zwei zusätzliche Traversen zur Kapazitätserweiterung ein. Das soll zur Sicherung und Erweiterung einer zuverlässigen Stromversorgung in der Region dienen. Die Maßnahme kostet 250 000 Euro.