Arbeitgeber treffen sich

Zum Verbandstag treffen sich am 19. Mai Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Südwestfalen in der Hagener Stadthalle - diesmal wieder in Präsenz. Prominenter Gast ist Professor Doktor Karl-Rudolf Korte. Der Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen ist ein anerkannter Experte. Er spricht bei den Arbeitgebern über die Landtagswahl in NRW, die vier Tage vorher - am 15. Mai - stattfindet.