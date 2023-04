Arbeitnehmerempfang in Hagen

Im Rathaus an der Volme waren neben dem Deutscher Gewerkschaftsbund und Mitgliedern der Stadt Hagen auch viele Hagener aus verschiedenen Arbeitsfeldern dabei. Anders als sonst sollten diesmal sie mit ihren Zukunftsängsten zu Wort kommen. Auch Stefan Stürmer, Professor für Sozialpsychologie von der Fernuni, war als Gesprächspartner dabei.





Der Empfang fand anlässlich des Tages der Arbeit am 1. Mai statt. Auch an diesem Tag wird es im Volkspark eine Maikundgebung mit verschiedenen Redebeiträgen zum Thema "Ungebrochen solidarisch" geben. Mehr Infos gibt es in der Mediathek.