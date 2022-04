Arbeitsagentur umgezogen

Zur Zeit ist die Arbeitsagentur noch an verschiedenen Stellen zu finden. Kunden kommen zu Beratungsgesprächen ab heute in das Nordwestgebäude in Haspe. Dort sind große Teile der Fachabteilungen unter gekommen. Wer sich arbeitslos melden will, ein Anliegen ohne Termin oder einen Notfall hat, kommt nach wie vor ins ehemalige Marienhospital. In der Goldbergstraße befindet sich die Berufsberatung für Jugendliche. Das alles sind Übergangsregelungen, bis es eine Lösung und Umetzung für das duch das Hochwasser schwer beschädigte Hochhaus der Arbeitsagentur in der Körnerstraße gibt.