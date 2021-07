Arbeitslosenquote sinkt

Vorweg muss gesagt werden: Die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe sind in den Daten noch nicht enthalten - inwieweit der Arbeitsmarkt dadurch geschädigt wird, muss man noch abwarten.

Grundsätzlich ist die Lage aber überwiegend positiv. Die Arbeitslosenquote ging leicht nach unten. Zwar sind es nur 0,1 Prozent, aber in der Hauptferienzeit ist eine Quote von 11,7 Prozent noch beachtlich. Im letzten Jahr war es zum gleichen Zeitpunkt noch eine Quote von 12,4 Prozent.

Die Agentur verweist auf 275 neu gemeldete Stellen - das ist ein deutliches Plus im Vergleich zum letzten Jahr.

Und: Nur fünf Hagener Unternehmen haben neu Kurzarbeit angemeldet.

Unterm Strich sei der Arbeitsmarkt also weiter auf Erholungskurs, aber die Auswirkungen des Hochwassers auf die nächsten Wochen und Monate sind ungewiss.