Arbeitsmarkt im Juni

In diesem Jahr war die Lage geprägt durch die frühen Sommerferien und einen Sondereffekt: die Übernahme ukrainischer Geflüchteter in die Grundsicherung. In Hagen sind das 700 Personen. Positiv dabei: Viele der ukrainischen Arbeitssuchenden sind gut ausgebildet, und solche Kräfte werden gesucht. Wenn ihre Berufsabschlüsse zeitnah anerkannt werden, sie genügend Deutsch gelernt und eine Kinderbetreuung gefunden haben, werden die ukrainischen Flüchtlinge vom Arbeitsmarkt aufgenommen werden, sagt Katja Heck, die Chefin der Agentur für Arbeit in Hagen. Allerdings macht sich kurzfristig erstmal noch die Sommerpause bemerkbar.