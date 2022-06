Armutsbericht: Steigende Armut in Hagen

Die Armut nimmt zu: In Deutschland, in NRW und auch in Hagen. Das sagt der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtverbandes.

Die Pandemie sei im wesentlichen verantwortlich für einen Anstieg der Armut.

© Olaf Ziegler/FUNKE Foto Services