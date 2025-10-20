Atari bringt Intellivision als Retro-Konsole zurück

München (dpa/tmn) - Einst war die Konsole Intellivision von Mattel direkter Marktkonkurrent des Atari 2600. Gut 45 Jahre später plant Atari - inzwischen Markeninhaber von Intellivision - die Neuauflage der Ur-Konsole von 1979 mit Spielen wie «Boulder Dash», «Chip Shot: Super Pro Golf» oder «B-17 Bomber». Kosten: rund 120 Euro.

Wie schon bei Neuauflagen des A500, Super Nintendo oder Mega Drive ist auch für die Intellivision Sprint genannte Konsole eine etwas kleinere, der Originalform nachempfundene Bauweise angesagt. Das gold-schwarze Design mit Holzmaserungs-Look wurde von der Originalversion übernommen.

Retro-Konsole zum Spielen auf neuen Fernsehern

Neu ist die Technik im Inneren und die Anschlussmöglichkeiten für moderne Fernseher mittels HDMI-Kabel. Für die Erweiterung der Spielebibliothek ist ein USB-Port verbaut.

Ebenfalls neu: Die Controller sind nun drahtlos. Zwar stecken sie immer noch in Schienen auf der Oberseite der Konsole, sind aber nur per Funk verbunden und nicht mehr über schwarze Spiralkabel.

Ab Werk verspricht Hersteller Atari rund 45 - man kann fast sagen historische - Spiele inklusive der doppelseitigen Overlay-Karten mit den Game-spezifischen Bedienflächen zum Einschieben in den Controller. Zu den angekündigten Titeln für die Intellivision Sprint zählen unter anderem:

Shark, Shark!

Boulder Dash

Baseball

Astrosmash

Sub Hunt

Night Stalker

Thin Ice

Thunder Castle

Tower of Doom

Reversi

Pinnball

King of the Mountain

Body Slam: Super Pro Wrestling

B-17 Bomber

Die ersten Exemplare der Retro-Konsole sollen ab dem 23. Dezember in Europa ausgeliefert werden. Für ganz Eilige gibt es die Möglichkeit zur Vorbestellung.

Wer den damals von der Werbung ausgerufenen ersten «Konsolenkrieg» komplett nachspielen will: Den Kontrahenten Atari 2600 gibt es bereits als Neuauflage Atari 2600+ mit Holz-Look, modernerer Technik und den klassischen Spielen ab rund 100 Euro.