Atmen leicht gemacht

Akis Soultanidis ist Atemcoach. Er zeigt Jung und Alt wie es richtig geht und wie man zum Beispiel als Sportlerin oder Sportler das Maximum aus sich rausholen kann.

Wie Atmen richtig geht, hört ihr im Beitrag.

Richtiges Atmen ist wichtig für die Gesundheit. Je früher man es lernt, desto besser. Deswegen besucht Akis Soultanidis mit seiner kleinen Atemschule Grundschulen und zeigt den Schülerinnen und Schülern, wie es richtig geht - mit Witz und einer süßen Geschichte.