Auch der Schädel wurde entdeckt

Der erste Fund am Wochenende - an einem Bachlauf nahe der Autobahn 1. Jetzt ist das Skelett also vollständig. Die Identität des Toten konnte bisher nicht ermittelt werden. Unklar ist auch, ob der Mensch durch ein Verbrechen zu Tode kam. Die Knochen lagen offenbar schon seit Jahrzehnten im dem Bachbett. Einige waren in Plastikfolie eingewickelt, das deutet laut Staatsanwaltschaft zunächst nicht auf eine natürliche Todesursache hin. Mögliche Schnittspuren an den Knochen konnten bei der Obduktion nicht bestätigt werden.