Bürofreunde sind die schlimmsten Feinde, sie kennen eure Schwachstellen. So ist das auch bei uns in der Comedy-Redaktion. Da sitzen sich die ganze Zeit zwei Spaßvögel gegenüber und plustern ihr humoristisches Gefieder auf. Kein Wunder also, dass es da ab und an zu Streichen kommt. So hat Kai Klüting sich am PC von Jürgen Bangert zu schaffen gemacht.

Damit aber nicht genug. Schließlich hat das Video von Kai bei Instagram schnell die halbe Million Aufrufe geknackt. Das musste Kai Jürgen dann ihm im Elvis Eifel-Style nochmal unter die Nase reiben.