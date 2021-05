Auch Hagen impft vor Ort

Auch bei uns in Hagen werden in dieser Woche Obdachlose und Zuwanderer vor Ort geimpft. Am Mittwoch finden diese Impfungen in Wehringhausen am Bodelschwinghplatz statt, am Donnerstag in Altenhagen am Markt.

© BaLL LunLa / shutterstock.com