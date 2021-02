Auch Hagener beim Red Hand Day dabei

Waffen gehören nicht in die Hände von Kindern. Daran erinnern jedes Jahr Menschen auf der ganzen Welt am sogenannten Red Hand Day. Er wird immer am 12. Februar begangen. Auch Hagens SPD-Bundestagsabgeordneter René Röspel hat sich wieder beteiligt. Am Freitag hat er seinen roten Handabdruck auf Papier verewigt.

© Büro René Röspel